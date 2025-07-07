Военкор Коц: удары российских «Гераней» по военкоматам радуют украинцев

Фото: istockphoto / NiseriN

Удары российских беспилотников «Герань» по украинским территориальным центрам комплектования (ТЦК) парадоксальным образом радуют многих украинцев.



Об этом заявил в Telegram военный корреспондент Александр Коц, отметив, что в комментариях к новостям об атаках украинцы призывают российские войска продолжать нанесение ударов по этим объектам.

Кроме того, Коц подчеркнул, что такие действия имеют важное военно-стратегическое значение.

Виктория Иванченко

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