Военкор Коц: удары российских «Гераней» по военкоматам радуют украинцев
Удары российских беспилотников «Герань» по украинским территориальным центрам комплектования (ТЦК) парадоксальным образом радуют многих украинцев.
Об этом заявил в Telegram военный корреспондент Александр Коц, отметив, что в комментариях к новостям об атаках украинцы призывают российские войска продолжать нанесение ударов по этим объектам.
Кроме того, Коц подчеркнул, что такие действия имеют важное военно-стратегическое значение.
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