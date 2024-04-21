«Будут рыть окопы»: На Украине рассказали, что станет с заключёнными в рядах ВСУ

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На Украине могут создать военное подразделение из заключённых, которое будет заниматься возведением оборонительных сооружений, об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил министр юстиции страны Денис Малюська.
По словам министра, принятие такого закона принесёт больше пользы, чем вреда, поскольку заключённые в рядах ВСУ не обязательно будут воевать с оружием в руках.
«Современная армия — это не только стрельба из автомата это много физической работы, которая не требует использования огнестрельного оружия 24 на 7. Уверен, что такие подразделения (из осужденных – ред.) могут выполнять функции по строительству военной инфраструктуры, защитных сооружений», — прокомментировал ситуацию Малюська.
Ранее министр уже уточнял, что если заключённые всё же будут приняты в ряды Вооружённых сил Украины, то их не будут отправлять в тыловые регионы страны. Такие призывники будут высланы на линию боевого соприкосновения.
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Евгения Парфентьева