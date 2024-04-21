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«Будут рыть окопы»: На Украине рассказали, что станет с заключёнными в рядах ВСУ

Малюська допустил, что заключённые в рядах ВСУ будут рыть окопы
21 апреля 2024, 08:15
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На Украине могут создать военное подразделение из заключённых, которое будет заниматься возведением оборонительных сооружений, об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил министр юстиции страны Денис Малюська.

По словам министра, принятие такого закона принесёт больше пользы, чем вреда, поскольку заключённые в рядах ВСУ не обязательно будут воевать с оружием в руках.

«Современная армия — это не только стрельба из автомата это много физической работы, которая не требует использования огнестрельного оружия 24 на 7. Уверен, что такие подразделения (из осужденных – ред.) могут выполнять функции по строительству военной инфраструктуры, защитных сооружений», — прокомментировал ситуацию Малюська.



Ранее министр уже уточнял, что если заключённые всё же будут приняты в ряды Вооружённых сил Украины, то их не будут отправлять в тыловые регионы страны. Такие призывники будут высланы на линию боевого соприкосновения.

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ВС России уничтожили украинское оружие, стрелявшее по Белгороду
Артиллерист «Марио»: ВС РФ уничтожили гаубицу ВСУ, стрелявшую по Белгороду
21 апреля 2024, 08:05

Фото: iStock/NiseriN

Российские войска поразили американскую гаубицу М777, из которой вели обстрелы мирных районов Белгорода, об этом сообщил боец из группировки войск прикрытия границы России с позывным «Марио» в интервью для РИА Новости.
Артиллерист убеждён, что эта гаубица — главная цель, которую ему удалось уничтожить за два года, на протяжении которых он принимал участие в боевых действиях.

«Работала она по мирному населению. Цель мы подавили, и на одну вражескую единицу стало меньше», — сообщил «Марио».

Он также рассказал, как именно была уничтожена гаубица. По его словам, артиллеристы получили координаты, выбрали огневую позицию и начали отрабатывать по цели.

Ствол гаубицы, произведённой в Соединённых Штатах, был направлен в сторону Белгорода, заключил «Марио».

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Лидеры Канады и Польши договорились продолжать помогать Украине
Премьер Канады Трюдо и президент Польши Дуда обсудили дальнейшую помощь Украине
21 апреля 2024, 07:39

Фото: iStock/Andrii Atanov

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда в рамках личной встречи обсудили дальнейшую помощь Украине. Об этом сообщает пресс-служба премьера Канады.

Встреча лидеров государств прошла на базе канадских военных сил Эскимальт. Политики подтвердили свою «неизменную поддержку» Киева.

Трюдо и Дуда также обсудили способы для продолжения помощи украинской армии. В рамках встречи дипломатические усилия президента Украины Владимира Зеленского для завершения украинского конфликта были одобрены.

Трюдо и Дуда отметили свою приверженность усилению трансатлантической безопасности,а также обсудили подготовку к предстоящему саммиту Североатлантического альянса.

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Российские штурмовики захватили опорные пункты ВСУ на купянском направлении
МО: Штурмовики группы «Запад» выбили ВСУ с позиций на купянском направлении
21 апреля 2024, 06:41

Фото: iStock/fortton

Штурмовые подразделения группировки «Запад» захватили полиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении и взяли в плен солдат противника, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.
По словам стрелка рейдового подразделения с позывным Лось, им удалось захватить в плен офицера ВСУ и двух бойцов территориальной обороны. При этом сослуживцу офицера удалось сбежать.

«Его напарник, который капитаном был, дал «по тапкам», бросив и автомат, и свои документы», — рассказал военный.

Ранее группа российских снайперов ликвидировала руководителя контрснайперского подразделения ВСУ с позывным Блискавка в зоне проведения специальной военной операции. Этот человек стал одной из самых высокопоставленных целей группы.

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В Херсоне прогремели взрывы

В Минобороны заявили об успешных действиях по освобождению Работино
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#работино
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В Херсоне прогремели взрывы
Жители Херсона сообщили о серии взрывов
21 апреля 2024, 05:55

Фото: iStock/maki_shmaki

В подконтрольном Киеву городе Херсоне прозвучало несколько взрывов, сообщает украинский «24-й канал» в Telegram-канале.
Также взрывы были слышны в Одессе и Черноморске. Они могли произойти после падения управляемых ракет, запущенных из акватории Черного моря. В связи с этим горожан призвали оставаться в убежищах.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве городе. Терехов, не сообщив подробностей инцидента, призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

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Российские казаки уничтожили два разведкатера ВСУ
21 апреля 2024, 01:50

Фото: iStock/rusak

Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведывательных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кинбурнской косы на херсонском направлении, об этом в интервью информационному агентству ТАСС рассказал командир бригады Андрей Жидков.
По его словам, к расположению бригады подошли несколько катеров с дорогостоящим оборудованием. Экипажи планировали высадиться на берег. В результате были уничтожены две машины из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Ранее Жидков заявлял, что атаковать катеры было невозможно, так как они находились слишком далеко от позиций бригады.

«Раньше не было возможности уничтожения, так как ПТРК «Корнет» работает на километр-полтора», – подчеркнул командир бригады.

Ранее стало известно об освобождении российскими военными Новомихайловки на угледарском направлении в ДНР.

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#украина
#херсонская область
#казаки
#всу
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Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР
21 апреля 2024, 00:57

Фото: iStock/JARAMA

Российские военные освободили Новомихайловку на Угледарском направлении, передает военкор Борис Рожин.
По его данным, во взятии Новомихайловки участвовали бойцы 55-й бригады морской пехоты.

«Поселок фактически освобожден, осталось немного работы на западных окраинах и зачистка. Морпехи-тихоокеанцы большие молодцы. Именно они вынесли на себе основную тяжесть боев за сам поселок имеющий важное оперативное значение», – заявил он в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об успешных действиях в ходе освобождения Работник.

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#минобороны рф
#работино
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Взрывы прогремели в двух украинских городах
Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне
21 апреля 2024, 00:10

Фото: iStock/maki_shmaki

Взрывы прогремели в двух городах Украины, передает украинское издание «Страна.ua».
Сообщение о взрыве в Херсоне поступило в 22:56. Об аналогичном инциденте в Харькове стало известно в 23:05. Подробности произошедшего неизвестны.

Также взрывы прогремели в Одессе и Черноморске. Они могли произойти после падения управляемых ракет, запущенных из акватории Черного моря. В связи с этим горожан призвали оставаться в убежищах.

В Харькове мэр Игорь Терехов сообщил об очередном взрыве. Он не сообщил подробностей инцидента, но призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

Ранее он уже советовал горожанам не поддаваться ложной информацией о скорой эвакуации. Мэр Терехов заявил, что в настоящее время таких предпосылок нет.

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#украина
#взрыв
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Украинцев предупредили о длительном отключении электроэнергии летом и зимой
На Украине летом и зимой ожидают отключение света до шести часов
20 апреля 2024, 22:20

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Из-за повреждения энергетических объектов на Украине летом и зимой в стране могут отключать свет на 4-6 часов в сутки. Такое предупреждение жителям сделал директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, Украина вряд ли сможет пройти пики потребления электроэнергии в июле-августе и в зимнее время без ограничений. Максимальным ограничением может стать отсутствие электричества в течение 4-6 часов в сутки в указанное время.

Харченко добавил, что в результате российских ударов на территории Украины были повреждены электроподстанции и сети. Также страна потеряла до семи гигаватт генерации.

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#ограничения
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ВСУ готовят новую линию обороны за Херсоном, сообщили в подполье
«Херсонское сопротивление»: ВСУ готовят новую линию обороны за Херсоном
20 апреля 2024, 21:54

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска активно готовят новую линию обороны за Херсоном. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.

По его словам, линия обороны будет проходить примерно между Николаевской и Херсонской областями и дойдёт как минимум до Снигиревки.

Он добавил, что ВСУ считают невозможным, а значит не ожидают наступления ВС РФ в районе Херсона с левого берега.

Также Град отметил, что украинские войска ощущают неопределённость в будущем, поскольку осознают невозможность наступления без западного вооружения.

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#оборона
#сво
#вс рф
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