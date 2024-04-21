Российские штурмовики захватили опорные пункты ВСУ на купянском направлении

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Штурмовые подразделения группировки «Запад» захватили полиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении и взяли в плен солдат противника, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.
По словам стрелка рейдового подразделения с позывным Лось, им удалось захватить в плен офицера ВСУ и двух бойцов территориальной обороны. При этом сослуживцу офицера удалось сбежать.
Ранее группа российских снайперов ликвидировала руководителя контрснайперского подразделения ВСУ с позывным Блискавка в зоне проведения специальной военной операции. Этот человек стал одной из самых высокопоставленных целей группы.
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«Его напарник, который капитаном был, дал «по тапкам», бросив и автомат, и свои документы», — рассказал военный.
Ранее группа российских снайперов ликвидировала руководителя контрснайперского подразделения ВСУ с позывным Блискавка в зоне проведения специальной военной операции. Этот человек стал одной из самых высокопоставленных целей группы.
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Александр Климов