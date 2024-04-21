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Российские казаки уничтожили два разведкатера ВСУ

21 апреля 2024, 01:50
Фото: iStock/rusak

Фото: iStock/rusak

Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведывательных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кинбурнской косы на херсонском направлении, об этом в интервью информационному агентству ТАСС рассказал командир бригады Андрей Жидков.
По его словам, к расположению бригады подошли несколько катеров с дорогостоящим оборудованием. Экипажи планировали высадиться на берег. В результате были уничтожены две машины из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Ранее Жидков заявлял, что атаковать катеры было невозможно, так как они находились слишком далеко от позиций бригады.



«Раньше не было возможности уничтожения, так как ПТРК «Корнет» работает на километр-полтора», – подчеркнул командир бригады.

Ранее стало известно об освобождении российскими военными Новомихайловки на угледарском направлении в ДНР.

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Взрывы прогремели в двух украинских городах
#украина
#херсонская область
#казаки
#всу
Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР
21 апреля 2024, 00:57

Фото: iStock/JARAMA

Российские военные освободили Новомихайловку на Угледарском направлении, передает военкор Борис Рожин.
По его данным, во взятии Новомихайловки участвовали бойцы 55-й бригады морской пехоты.

«Поселок фактически освобожден, осталось немного работы на западных окраинах и зачистка. Морпехи-тихоокеанцы большие молодцы. Именно они вынесли на себе основную тяжесть боев за сам поселок имеющий важное оперативное значение», – заявил он в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об успешных действиях в ходе освобождения Работник.

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Взрывы прогремели в двух украинских городах
Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне
21 апреля 2024, 00:10

Фото: iStock/maki_shmaki

Взрывы прогремели в двух городах Украины, передает украинское издание «Страна.ua».
Сообщение о взрыве в Херсоне поступило в 22:56. Об аналогичном инциденте в Харькове стало известно в 23:05. Подробности произошедшего неизвестны.

Также взрывы прогремели в Одессе и Черноморске. Они могли произойти после падения управляемых ракет, запущенных из акватории Черного моря. В связи с этим горожан призвали оставаться в убежищах.

В Харькове мэр Игорь Терехов сообщил об очередном взрыве. Он не сообщил подробностей инцидента, но призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

Ранее он уже советовал горожанам не поддаваться ложной информацией о скорой эвакуации. Мэр Терехов заявил, что в настоящее время таких предпосылок нет.

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#харьков
#одесса
#украина
#взрыв
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Украинцев предупредили о длительном отключении электроэнергии летом и зимой
На Украине летом и зимой ожидают отключение света до шести часов
20 апреля 2024, 22:20

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Из-за повреждения энергетических объектов на Украине летом и зимой в стране могут отключать свет на 4-6 часов в сутки. Такое предупреждение жителям сделал директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, Украина вряд ли сможет пройти пики потребления электроэнергии в июле-августе и в зимнее время без ограничений. Максимальным ограничением может стать отсутствие электричества в течение 4-6 часов в сутки в указанное время.

Харченко добавил, что в результате российских ударов на территории Украины были повреждены электроподстанции и сети. Также страна потеряла до семи гигаватт генерации.

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ВСУ готовят новую линию обороны за Херсоном, сообщили в подполье
«Херсонское сопротивление»: ВСУ готовят новую линию обороны за Херсоном
20 апреля 2024, 21:54

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска активно готовят новую линию обороны за Херсоном. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.

По его словам, линия обороны будет проходить примерно между Николаевской и Херсонской областями и дойдёт как минимум до Снигиревки.

Он добавил, что ВСУ считают невозможным, а значит не ожидают наступления ВС РФ в районе Херсона с левого берега.

Также Град отметил, что украинские войска ощущают неопределённость в будущем, поскольку осознают невозможность наступления без западного вооружения.

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#всу
#оборона
#сво
#вс рф
#вооружение
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МО: два воздушных шара ВСУ уничтожены над Московской и Тульской областями
20 апреля 2024, 20:42

Фото: iStock/sgolovunin

Два украинских малоразмерных воздушных шара сбиты над Московской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что украинские войска планировали совершить террористическую атаку с помощью уничтоженных летательных аппаратов.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что минувшей ночью над несколькими регионами страны дежурными средствами ПВО было сбито 50 беспилотников. Речь идёт о Московской, Калужской, Рязанской, Белгородской и других областях.

Губернатор Белгородской области 20 апреля сообщал, что в результате украинского удара по селу Таволжанка погибла беременная местная жительница. Её ранило осколком снаряда на улице. От полученных травм она скончалась в больнице.

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#всу
#пво
#московская область
#тульская область
#сво
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Средства ПВО сбили несколько беспилотников в Калужской области
20 апреля 2024, 20:06

Фото: Минобороны РФ

Дежурные средства ПВО сбили несколько украинских беспилотников в Жуковском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что обломки сбитых дронов упали вдали от населённых пунктов.

Предварительно сообщается, что никто не пострадал, разрушений нет.

На месте падения обломков работают специалисты оперативных служб.

Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью ​системы ПВО сбили 50 беспилотников ​в нескольких регионах страны. Речь идёт о Белгородской, Липецкой, Калужской, Московской, Рязанской и других областях.

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#пво
#беспилотник
#россия
#украина
#обстрел
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Военкому, прибывшему в украинскую глубинку, пришлось отстреливаться от разъярённой толпы
В Черновицкой области Украины группа людей напала на сотрудника военкомата
20 апреля 2024, 18:33

Фото: iStock/Prathaan

Сотрудник военкомата на Украине открыл огонь в ответ на нападение группы людей. Об этом сообщила пресс-служба областного ТЦК.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от села Черногузы Черновицкой области. Машина военкома оказалась заблокирована, а к мужчине были применены физическая сила и угрозы со стороны группы неизвестных.

В целях защиты собственной жизни работник военкомата выстрелил в землю. Уточняется, что никто не пострадал.

В военкомате вырази надежду на то, что правоохранительные органы отреагируют и разберутся с произошедшим. Выясняются все обстоятельства нападения.

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#выстрел
#пистолет
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«Сводят удары на нет»: В Британии пришли в шок от того, как ВС РФ крушат украинские ПВО
Меркурис: РФ уничтожила несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ
20 апреля 2024, 18:04

Фото: iStock/e-crow

Российская армия сводит на нет ударные возможности противника, об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
«Украинские самолеты, которые осуществляли операции на фронте, вылетали с авиабазы под Днепропетровском. Вероятнее всего, было уничтожено четыре Миг-29. Это часть российской стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Меркурис.

Он также напомнил, что за минувшую ночь Вооружённые силы Украины потеряли не только самолёты, но и четыре системы противовоздушной обороны С-300.

Напомним, ранее в Минобороны РФ подтвердили информацию об уничтожении украинского самолёта Миг-29.

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#сво
#всу
#вс рф
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Зеленский признал, что украинцы устали от конфликта
20 апреля 2024, 17:43

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что население страны устало от конфликта. Об этом Зеленский сообщил в интервью бразильским журналистам, приехавшим на Украину.

Украинский лидер отметил, что несмотря на усталость, «вера украинцев в Украину никуда не делась». При этом, по словам Зеленского, вера граждан в ВСУ и себя также никуда не исчезла.

Президент Украины подчеркнул, что у России в этом противостоянии большое преимущество в вооружении. Зеленский заключил, что будет настаивать на наращивании поставок вооружения со стороны Запада.

Ранее колумнист из Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что на Украине начинают проявляться признаки усталости от продолжающегося конфликта с Россией. В настоящее время украинцы всё чаще высказывают желание завершить это противостояние.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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