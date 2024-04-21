Российские казаки уничтожили два разведкатера ВСУ

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Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведывательных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кинбурнской косы на херсонском направлении, об этом в интервью информационному агентству ТАСС рассказал командир бригады Андрей Жидков.
По его словам, к расположению бригады подошли несколько катеров с дорогостоящим оборудованием. Экипажи планировали высадиться на берег. В результате были уничтожены две машины из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».
Ранее Жидков заявлял, что атаковать катеры было невозможно, так как они находились слишком далеко от позиций бригады.
Ранее стало известно об освобождении российскими военными Новомихайловки на угледарском направлении в ДНР.
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Ранее Жидков заявлял, что атаковать катеры было невозможно, так как они находились слишком далеко от позиций бригады.
«Раньше не было возможности уничтожения, так как ПТРК «Корнет» работает на километр-полтора», – подчеркнул командир бригады.
Ранее стало известно об освобождении российскими военными Новомихайловки на угледарском направлении в ДНР.
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Александр Климов