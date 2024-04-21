ВС России уничтожили украинское оружие, стрелявшее по Белгороду

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Российские войска поразили американскую гаубицу М777, из которой вели обстрелы мирных районов Белгорода, об этом сообщил боец из группировки войск прикрытия границы России с позывным «Марио» в интервью для РИА Новости.
Артиллерист убеждён, что эта гаубица — главная цель, которую ему удалось уничтожить за два года, на протяжении которых он принимал участие в боевых действиях.
Он также рассказал, как именно была уничтожена гаубица. По его словам, артиллеристы получили координаты, выбрали огневую позицию и начали отрабатывать по цели.
Ствол гаубицы, произведённой в Соединённых Штатах, был направлен в сторону Белгорода, заключил «Марио».
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«Работала она по мирному населению. Цель мы подавили, и на одну вражескую единицу стало меньше», — сообщил «Марио».
Он также рассказал, как именно была уничтожена гаубица. По его словам, артиллеристы получили координаты, выбрали огневую позицию и начали отрабатывать по цели.
Ствол гаубицы, произведённой в Соединённых Штатах, был направлен в сторону Белгорода, заключил «Марио».
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Евгения Парфентьева