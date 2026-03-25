«Будут вынуждены»: Эксперт оценил поддержку Украины странами ЕС
Политолог Скориков: Европа даст Зеленскому денег на поддержку ВСУ
Европа будет вынуждена содержать режим Владимира Зеленского и ВСУ. Так считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз найдет способ выделить €90 млрд на военные нужды Украины, несмотря на вето Венгрии.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Скориков не исключил, что Европа смирилась с отстранением президента США Дональда Трампа от конфликта на Украине.
«В этой ситуации Европа, желая того или нет, будет вынуждена содержать и режим Зеленского, и ВСУ на средства, которые у Украины есть сейчас, и которые Европа передает и собирается еще передать. Помимо указанного транша, также идет обсуждение кредита от МВФ», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что этих денег хватит для того, чтобы поддерживать сопротивляемость ВСУ. Однако, по словам Скорикова, многое будет зависеть и от политической турбулентности на Украине, на которую хочет повлиять Трамп за счет какого-то локального подкупа депутатов и других политических акторов.