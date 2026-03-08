Зеленский раскритиковал Евросоюз за отсутствие кредита и новых санкций против РФ

08 марта 2026, 07:19

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский раскритиковал Евросоюз за отсутствие прогресса в принятии новых санкций против России и выделении финансовой помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фрагмент видеообращения главы киевского режима.





Зеленский пожаловался, что ситуация с санкциями и выделением денег для Киева не сдвигается с мертвой точки. Он возмутился тому, что пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро все еще заблокирован, хотя в Европе признают его жизненную важность для Киева.



Напомним, что предоставление кредита со стороны ЕС заблокировала Венгрия. Страна не изменит своего решения, пока Украина продолжает блокировать транзит нефти из России через трубопровод «Дружба».





«До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций Евросоюза против России», — добавил глава киевского режима.