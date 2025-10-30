«Буквально техногенная катастрофа»: В России раскрыли военные планы Украины
Захарова: Украина планирует затопление районов Северского Донца
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина планирует создать техногенную катастрофу в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС.
Захарова сообщила, что с 25 по 26 октября Вооружённые силы Украины нанесли несколько ударов по плотине Белгородского водохранилища. Украинские военные применяли американские системы HIMARS и беспилотники. Дроны атаковали ремонтные бригады, которые укрепляли дамбу.
«Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населённых пунктов по берегам реки Северский Донец», — заявила дипломат.Представитель МИД России напомнила, что аналогичные действия Украина предпринимала в июне 2023 года, когда разрушила плотину Каховской ГЭС.
Ранее Мария Захарова заявила о движении Европы по пути саморазрушения.