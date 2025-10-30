В Подмосковье герои СВО продолжают обучение по программе «Герои Подмосковья»
В Московской области реализуется образовательный проект «Герои Подмосковья», направленный на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции и их адаптацию к гражданской жизни.
Программа помогает ветеранам осваивать управленческие навыки и строить карьеру в органах государственной и муниципальной власти.
Ключевой особенностью проекта стала система наставничества, в которой участвуют представители регионального правительства, депутаты и главы муниципалитетов. Наставники сопровождают участников на всех этапах обучения, проводят лекции, семинары и практические занятия, способствующие развитию профессиональных компетенций.
Для участия в программе необходимо заполнить анкету на официальном сайте, приложить эссе, пройти тестирование и собеседование. Лучшие кандидаты получат возможность пройти обучение и стажировку в органах власти Подмосковья.
Читайте также: