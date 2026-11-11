Булка спасла бойца ВС РФ после атаки БПЛА

11 ноября 2026, 21:36

Бульдог Булка спасла воронежца, когда-то доставшего ее из руин

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Французский бульдог по кличке Булка спас жизнь военнослужащему из Воронежа, оказавшемуся под завалами после атаки беспилотника. Об этом сообщает KP.RU.