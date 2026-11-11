Булка спасла бойца ВС РФ после атаки БПЛА
Французский бульдог по кличке Булка спас жизнь военнослужащему из Воронежа, оказавшемуся под завалами после атаки беспилотника. Об этом сообщает KP.RU.
Несколько месяцев назад сама собака чудом выжила: боец с позывным «Виктор» обнаружил её под обломками здания — животное получило травму челюсти. Военные забрали собаку к себе, вылечили, удалили осколки и выхаживали её, кормя с ложечки. За любовь к хлебу и отменный аппетит бульдог получил кличку Булка и стал всеобщим любимцем.
Спустя несколько месяцев помощь потребовалась уже самому Виктору: после попадания дрона он оказался под завалами, а товарищи не сразу заметили его отсутствие. Когда поисковая группа вернулась на место, Булка помогла найти бойца — собака принялась разгребать лапами землю и обломки шифера, показывая, где находится хозяин.
Виктора обнаружили придавленным деревянной балкой, освободили из-под завалов и оказали помощь. После эвакуации и лечения россиянин забрал своего четвероногого спасителя домой, в Воронежскую область. Сейчас Булка живёт в доме родителей Виктора и наслаждается заслуженным отдыхом.
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