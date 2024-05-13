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Местные жители города Константиновка, который находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ. Об этом пишет газета Guardian.
Сообщается, что в городе находится большое количество украинских солдат. Выплаты военным способствовали развитию экономики города. Отмечается, что в нем открылись магазины по ремонту телефонов, а также кафе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Местные жители заявили, что эти деньги также вызвали бум в проституции и подпольной продаже алкоголя, которая запрещена в прифронтовых районах», — говорится в газете.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова