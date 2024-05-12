Украинские власти рассказали о ходе эвакуации в Харьковской области

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Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов объявил, что за последние двое суток из населенных пунктов региона было эвакуировано более 4 тысяч человек.
По его словам, 70% эвакуированных в основном находят временное пристанище у своих родственников и близких. Кроме того, было подготовлено почти 900 дополнительных мест для размещения граждан, которым оказывается всесторонняя помощь, включая гуманитарную, медицинскую, психологическую и юридическую.
Украинская национальная полиция также подтвердила, что за два дня была проведена эвакуация 970 жителей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской общин.
10 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале наступления российских сил в Харьковской области. В этот же день мэр Волчанска заявил о проведении эвакуации жителей, отметив, что все дети были успешно вывезены из города.
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Украинская национальная полиция также подтвердила, что за два дня была проведена эвакуация 970 жителей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской общин.
10 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале наступления российских сил в Харьковской области. В этот же день мэр Волчанска заявил о проведении эвакуации жителей, отметив, что все дети были успешно вывезены из города.
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Артем Кузьмин