Стало известно, что российские военные уничтожили в Часовом Яре

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Забайкальские десантники из состава группировки «Юг» уничтожили в Часовом Яре гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга». Об этом сообщили в МО РФ.
«В ходе дежурства был обнаружен вражеский ударный гексакоптер типа «Баба Яга», который по воздуху приближался к нашим передовым позициям для нанесения удара», — заявили в министерстве обороны России.
Сообщается, что после обнаружения воздушной цели военные открыли по ней огонь из пулеметов ПКМ и «Печенег», а также из автоматов АК-12.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Минувшей ночью российская система ПВО обнаружила и перехватила четыре англо-французские авиационные управляемые ракеты Storm Shadow над Крымом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова