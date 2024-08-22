Бурятские Чебурашки отправились на СВО

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Школьники и абитуриенты из Бурятии отправили плюшевых Чебурашек в подарок бойцам СВО. Об этом пишет региональная «Газета РБ». Ребята решили передать военным что-то, что будет их греть им сердце на фронте.
По данным издания, талисманы изготовили ученики десятого класса и абитуриенты местных вузов. По их словам, бойцы ВС РФ всегда рады таким подаркам, носят их с собой, берут в окопы, хранят в местах дислокации и вешают на бронемашинах.
«Такие карманные талисманы для защитников из Бурятии делали и в прошлом году в разных районах республики. Этот забавный зверек стал неофициальным символом СВО», — рассказали участники мастер-класса.Читайте также:
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