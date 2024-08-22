Минобороны сообщило об уничтожении украинской ДРГ в лесах Курской области

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В лесных зонах Курской области, около села Скрыльевка, была выявлена и ликвидирована диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Состав украинской ДРГ включал военнослужащих 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые пытались пробраться вглубь российской территории. ВС Росси уничтожили две боевые бронированные машины и семерых украинских военнослужащих, еще одного украинского бойца в приграничье взяли в плен.
ВСУ начали массированную атаку на Курскую область 6 августа. По данным Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 4,4 тысяч военнослужащих, 65 танков и 53 бронетранспортера.
Ранее власти назвали число эвакуированных из приграничных районов Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ начали массированную атаку на Курскую область 6 августа. По данным Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 4,4 тысяч военнослужащих, 65 танков и 53 бронетранспортера.
Ранее власти назвали число эвакуированных из приграничных районов Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак