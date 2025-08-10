Бурятский язык вместо шифров: танкисты ВС РФ рассказали о защите связи от перехватов

10 августа 2025, 11:02

Командир Унго: танкисты ВС РФ используют бурятский язык для защиты данных

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские танкисты, действующие в зоне проведения СВО, используют бурятский язык в радиопереговорах для защиты информации от перехвата. Об этом рассказал командир танкового взвода с позывным «Унго» в интервью телеканалу «Звезда».