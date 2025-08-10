Достижения.рф

Бурятский язык вместо шифров: танкисты ВС РФ рассказали о защите связи от перехватов

Командир Унго: танкисты ВС РФ используют бурятский язык для защиты данных
Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские танкисты, действующие в зоне проведения СВО, используют бурятский язык в радиопереговорах для защиты информации от перехвата. Об этом рассказал командир танкового взвода с позывным «Унго» в интервью телеканалу «Звезда».



По его словам, общение на бурятском позволяет сохранить секретность переговоров и значительно снижает риск того, что украинская сторона сможет понять содержание команд.

Также отмечается, что подобная тактика применяется в рамках новой стратегии, получившей название «тотальная пропитка». Её цель – усиление давления на украинские подразделения на отдельных участках фронта.

Использование национальных языков в военном контексте становится всё более востребованным инструментом защиты оперативной информации в условиях интенсивных боевых действий.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0