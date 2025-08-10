Стала известна позиция «коалиции желающих» по отправке войск на Украину
Страны «коалиции желающих» не хотят отправлять свои войска на Украину, вместо этого они предпочли бы сосредоточиться на укреплении украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны Великобритании.
По его мнению, необходимо поддерживать боеспособность Вооруженных сил Украины, учитывая нежелание стран отправлять свои войска на Украину. Это можно сделать не только с помощью систем противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов, но и путем производства ракет большой дальности, чтобы Украина не зависела от других стран в их применении, как пишет газета.
Напомним, «Коалиция желающих» — это группа из более чем 30 стран, в основном европейских, которые рассматривают возможность своего участия в потенциальной миротворческой миссии на Украине.
