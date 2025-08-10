Стала известна позиция «коалиции желающих» по отправке войск на Украину

10 августа 2025, 07:08

The Times: «коалиция желающих» не хочет отправлять свои войска на Украину

Фото: iStock/Valerii Heorhiian

Страны «коалиции желающих» не хотят отправлять свои войска на Украину, вместо этого они предпочли бы сосредоточиться на укреплении украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны Великобритании.