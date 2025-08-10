Ослабление обороны ВСУ под Покровском, освобождение Русин Яра и Яблоновки: последние новости СВО на 10 августа
За прошедшие сутки российские войска продемонстрировали значительные успехи на Покровском направлении и в районе Константиновки. Это позволило им перехватить инициативу и создать условия для масштабного прорыва украинской обороны на ключевых участках фронта. Подробнее о ситуации в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На Сумском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Российские десантные подразделения ведут наступательные операции в районе Юнаковки, где сталкиваются с ожесточенным сопротивлением ВСУ, перебросивших дополнительные силы для контратак. Одновременно зафиксированы успешные действия российских войск в районе Бессаловски и Новоконстантиновки, где противник понес значительные потери.
На теткинском и глушковском участках фронта сохраняется относительное затишье. Украинские войска не проявляют активность, ограничиваясь разведкой. Российским подразделениям удалось обнаружить и уничтожить позицию гаубицы М777, лишив противника важного огневого средства.
Харьковская область
На Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия с продвижением российских войск вглубь украинской территории. В районе Волчанска подразделения ВС РФ закрепились в лесном массиве Огурцово-Гатище, создавая плацдарм для дальнейшего наступления. Отмечено успешное продвижение на 200 метров в районе Тихого с занятием двух украинских позиций, а также расширение контроля на левобережье реки Волчья.
Особенно ожесточенные бои ведутся в лесном массиве западнее Синельниково, где российские войска, преодолевая сопротивление, продвинулись на 300 метров, заняв три вражеские позиции. Поступают сообщения о возможном риске окружения для 249-го батальона теробороны ВСУ из-за отхода частей 57-й мотопехотной бригады.
Угледарское направление
Российские войска продолжают активное наступление, добившись существенного продвижения южнее Темировки (до 1,5 км) с обходом села Обратное. Ведется штурм Александрограда, где украинские подразделения рискуют оказаться в оперативном окружении. Одновременно продолжаются ожесточенные бои за контроль над Искрой — ключевым транспортным узлом региона.
На вспомогательных направлениях российские силы закрепляются в районах Малиновки и Январского, создавая плацдармы для дальнейшего развития наступления. Артиллерия и ударные БПЛА активно работают по тыловым объектам ВСУ, включая склады боеприпасов и командные пункты.
Краснолиманское направление
Российские войска продолжают активное наступление на Краснолиманском направлении, добившись тактических успехов в районе Шандриголово, где установлен контроль над стратегически важной фермой. Одновременно ведутся интенсивные бои на западных окраинах Заречного. Наступление развивается по двум основным направлениям: Колодези-Заречное и Зелёная Долина-Среднее-Шандриголово.
Основной стратегической целью операции является перерезание ключевой железнодорожной ветки Изюм-Лиман, что позволит блокировать украинские подразделения севернее дороги и создать условия для выхода к району Рубцы-Оскол. Особое значение имеет захваченная ферма в Шандриголово, обеспечивающая контроль над возвышенностью и ограничивающая манёвренные возможности противника.
Покровское направление
Российские войска продолжают успешное наступление, расширяя зону контроля на западном фланге. Зафиксировано продвижение в районах Котлино, Зверево, Леонтовичи и Троянды, а также вдоль дороги на Чунишино. В южном секторе отмечается уверенное продвижение в Зеленовке и Лазурном микрорайоне Покровска.
Особую тревогу у украинского командования вызывают действия российских ДРГ, проникших в Золотой Колодезь и Доброполье, что свидетельствует о значительном ослаблении обороны. На северном направлении оборона ВСУ демонстрирует признаки коллапса под натиском атак на Белицкое и Мерцалово.
Критическая ситуация складывается на рубеже Ивановка — Новое Шахово и в районе Кучерова Яра, где российские войска создают реальную угрозу окружения украинских подразделений.
Константиновское направление
Российские войска закрепили успех на Константиновском направлении, освободив населённые пункты Русин Яр и Яблоновку, что подтвердило Минобороны РФ. Выход к рубежу Клебан-Быкского водохранилища создает угрозу окружения для украинской группировки, прижатой к правому берегу. Наступательные действия развиваются по трем основным направлениям: северный фланг (Полтавка) – перерезание трассы Т0405, южное направление (Катериновка-Плещеевка) – создание котла, восточный участок (Щербиновка-Александро-Шультино) – закрепление позиций.
Особое значение имеет продвижение в районе Катериновки, где возможно окружение до трех бригад ВСУ. Украинское командование предпринимает попытки переброски резервов, однако их эффективность ограничена. В ближайшие дни ожидается усиление давления на Константиновку с южного направления и полная блокада группировки противника у водохранилища.