Массированная ракетная атака ВСУ на российский регион провалилась

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку ракет Вооруженных сил Украины. По его словам, ВСУ попытались нанести комбинированный удар по территории региона, включая химический завод в городе Сельцо.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ все цели уничтожены. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.Сейчас ситуация находится под контролем, а на месте работают специалисты.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области ранены две женщины и годовалый ребёнок после атаки дронов ВСУ.
Также известно, то украинские войска признали провал попыток осуществления новых контратак в Курской области.
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Мария Моисеева