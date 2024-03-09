Штурмы ВС РФ под Работино и атаки ВСУ в Бердычах: последние новости СВО

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Российские войска развивают наступление на нескольких направлениях, ВСУ сдерживают оборону, но теряют личный состав. О том, где ВС РФ удалось продвинуться, и куда противник стягивает дополнительные силы, читайте в материале «Радио 1».
Авдеевское направление
ВСУ предприняли попытку атаки позиций ВС РФ на восточных окраинах Бердычей. В «карманах» в районе Тоненького и Орловки также сохраняется присутствие украинских подразделений, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
Бахмутское направление
На Бахмутском направлении противник стремится вернуть контроль над ранее утраченными позициями в Богдановке. Из Дружковки поступает информация о начале эвакуации сотрудников украинского МВД.
ВС РФ активно применяют средства дальнего поражения и продолжают наступать в районе Клещеевки и Богдановки. Также российские бойцы стремятся выбить противника с западной стороны Ивановского.
Запорожское направление
Противник укрепляет линию обороны и перебрасывает резервы под Работино. Артиллерия активно работает с обеих сторон. Линия боевого соприкосновения на этом участке фронта существенно не изменилась. ВС РФ уничтожили две боевые машины пехоты ВСУ.
Донецкое направление
ВС РФ провели серию успешных атак в районе Новомихайловки. Встречные бои зафиксированы возле Победы. В Красногоровке, при поддержке средств дальнего поражения, ВС РФ продолжают продвигаться с южной стороны города.
ВСУ оказывают активное сопротивление, невзирая на потери среди личного состава и техники. Украинская сторона стягивает резервы в Орловку.
Луганское направление
На Луганском фронте российские войска, при поддержке артиллерии, продолжают штурмовые действия у Ямполевки и Тернов. В результате атаки ВСУ потеряли один бронированный автомобиль.
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