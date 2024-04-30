Business Insider: Успеху наступления ВС РФ в Очеретино помогла ошибка ВСУ

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Успешному наступлению российских войск под Очеретино помогла ошибка подразделений Вооружённых сил Украины. Российские военные сумели быстро сориентироваться и в итоге заняли населённый пункт.
Об этом пишут обозреватели издания The Business Insider. Оплошность украинских войск позволила россиянам беспрепятственно продвинуться вперёд и занять большую часть села, указано в материале. Авторы публикации считают, что ВСУ допустили грубую ошибку при проведении ротации обороняющихся 47-й элитной механизированной бригады Украины и 115-й механизированной бригады в окрестностях Очеретино.
Проще говоря, одно подразделение оставило позиции и отправилось на отдых, пополнение и переформирование в то время, когда другое ещё не успело подойти и занять оборонительные рубежи, а всё ещё находилось на марше. Этой несогласованностью воспользовались Вооружённые силы РФ и сполна использовали возникшую брешь для сокрушительной атаки, заключили авторы статьи.
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Александр Бойцов