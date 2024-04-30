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Потеря ВСУ позиций около населенного пункта Очеретино вызвала гневные дискуссии.
Об этом пишет Berliner Zeitung. Как сообщает издание, ВС РФ успешно захватили село Очеретино. Поскольку украинские боевики 115-й бригады отошли фактически без сопротивления, инцидент вызвал гневные обсуждения внутри Украины.
Сейчас в Киеве «ищут виновных». По данным немецкого издания, все говорит о том, ответственные за оборону участка фронта боевики «слишком рано покинули свои посты».
Незадолго до этого директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сообщил, что после сдачи Очеретино ВСУ будет сложно остановить наступление российской армии на западе.
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Сейчас в Киеве «ищут виновных». По данным немецкого издания, все говорит о том, ответственные за оборону участка фронта боевики «слишком рано покинули свои посты».
Незадолго до этого директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сообщил, что после сдачи Очеретино ВСУ будет сложно остановить наступление российской армии на западе.
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Алёна Самарева