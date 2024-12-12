Бутусов: армия РФ без боя заняла мощный укрепрайон, так как ВСУ не отправили туда военных

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Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, что мощный укрепрайон под Покровском достался армии РФ без боя, так как ВСУ не отправили туда военных. Этим поделились в издании «Страна.ua».
«Зашли туда раньше, чем военное командование направило туда хотя бы одного человека. В результате потрачены десятки миллионов, и весь этот укрепрайон наше командование подарило российским войскам», — заявил Бутусов.
В сообщении говорится, что по итогу укрепления достались российской армии без боя. При этом на возведение сооружений было направлено несколько десятков миллионов гривен.
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Иван Мусатов