Минобороны РФ: морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

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Бойцы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Этим поделились в Минобороны России.
«Получив координаты, расчет РСЗО БМ-21 «Град» морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра», — сообщили в ведомстве.В Минобороны отметили, что после завершения боевых задач военная машина быстро покидает позицию и уходит в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки. Расчеты ракетных систем «Град» всегда находятся в боевой готовности и по команде передислоцируются на огневые позиции.
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Иван Мусатов