Бутусов: Генералы ВСУ лгут Зеленскому о положении на фронте

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Украина сталкивается с большими проблемами из-за лжи в докладах генералов ВСУ, которые не хотят раздражать руководство плохими известиями. Такое мнение высказал главный редактор сайта «Цензор.нет», бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.
Например, Бутусов пишет, что части ВС РФ закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки. Передовые подразделения россиян, если измерять по прямой, находятся в полутора километрах от въезда в город. По его мнению, ситуация критическая. Однако адекватного реагирования на изменение обстановки среди украинского командования нет, резюмирует Бутусов.
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