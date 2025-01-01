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В Курской области в бой курантов была объявлена ракетная опасность

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Курской области в бой курантов была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает Оперштаб Курской области.
Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — говорится в сообщении telegram-канала.

Жителей, находящихся на улице, просят укрыться в ближайшем здании.



В 0:09 ракетная опасность была отменена.

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#вс рф
#курская область
#ракетная опасность
Бойцы ВС РФ установили флаг России в освобождённой промзоне Курахово
31 декабря 2024, 21:22

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска взяли под контроль три завода в городе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что бойцы блестяще справились с поставленной задачей и достигли конечной точки зоны ответственности. После взятия заводов они установили на их территориях российские флаги.
Город Курахово располагается в 46 километрах западнее Донецка на берегу Кураховского водохранилища.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис предрёк, что ВСУ будут выбиты из населённого пункта Великая Новосёлка в ДНР в первых числах января. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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#сво
#днр
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Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации прошедшим плен гражданским
31 декабря 2024, 20:53

Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданским лицам, которые прошли через плен. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что документ также упрощает процедуру предоставления отсрочки украинцам, чьи близкие родственники числятся пропавшими без вести.

Зеленский подписал этот закон 31 декабря. Он был принял депутатами Верховной рады 20 ноября. За его принятие проголосовали 304 парламентария.

Ранее депутат Рады Богдан Кицак заявил, что новые правила правительства Украины приведут к тому, что большинство украинцев потеряют право на бронь от мобилизации.

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УВКПЧ ООН: армия Украины добивала дронами раненых российских военных
31 декабря 2024, 19:19

Фото: iStock/ Askolds

Бойцы армии Украины (ВСУ) добивали дронами раненых российских военных на поле боя. С данным обвинением выступило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в докладе о ситуации на Украине, сообщило агентство РИА Новости.
«В течение отчетного периода УВКПЧ подтвердило четыре зафиксированных на видео инцидента, когда беспилотники атаковали и убили трех российских военнослужащих и одного украинского военнослужащего, который, по-видимому, выбыл из строя из-за серьезного ранения», — говорилось в докладе.

По информации УВКПЧ ООН, при помощи дрона на видео записали, как украинский БПЛА атаковал раненого бойца ВС РФ, который лежал на земле без оружия. В ведомстве отметили о существовании норм международного гуманитарного права. Согласно им солдат считался вышедшим из строя, если боец ранен и не может защитить себя, а ещё не предпринимает враждебных действий.

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Москалькова обсудила с украинским омбудсменом возвращение гражданских
31 декабря 2024, 18:49

Татьяна Москалькова (фото: kremlin.ru)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с украинским омбудсменов Дмитрием Лубинцом. Об этом российский омбудсмен написала в своём Telegram-канале.
Она написала, что состоялась очередная встреча с уполномоченным Верховной рады по правам человека, в ходе которой удалось пообщаться с военными, находящимся в плену с обеих сторон. Также были рассмотрены дальнейшие перспективы гуманитарных контактов двух стран, возращение гражданских и воссоединение семей.

Ранее в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что боевики ВСУ добивали дронами раненых российских военных на поле боя.

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#плен
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Глава ГУР Буданов* назвал российские оптоволоконные дроны огромной проблемой
31 декабря 2024, 18:49

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

Оптоволоконные FVP-дроны на вооружении российской армии становятся огромной и практически пока не решаемой проблемой для ВСУ. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов*.
Его слова приводит информационное агентство «РБК-Украина». Глава ГУР отметил, что в последнее время использование российскими военными FVP-дронов с оптоволоконным кабелем становится массовым, а эффективных способов противодействия этим аппаратам пока не найдено. Дело в том, что такие беспилотники неуязвимы для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые просто их «не видят».

По словам Буданова*, в настоящее время планируется работа с привлечением лучших инженерных сил для поиска технологического решения противодействия огромному количеству оптоволоконных беспилотников, ставших своеобразным «ноу-хау» и трендом этого года.

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ВС РФ дроном «Ланцет» уничтожили бронетранспортер ВСУ в ДНР
31 декабря 2024, 18:39

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

Бойцы группировки войск «Запад» дроном-камикадзе «Ланцет» ликвидировали украинский бронетранспортёр БТР-80 в лесополосе на территории ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Оборонное ведомство представило кадры объективного контроля боевой работы военных. Бойцами разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии «Западной» группировки войск средствами воздушной разведки выявлено перемещение бронетранспортёра с личным составом ВСУ. После анализа полученных сведений принято решение об уничтожении украинской машины.

В Минобороны отметили, что средствами объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямое попадание и взрыв украинского бронетранспортёра БТР-80.

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#минобороны
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ВС РФ взяли под контроль комплекс гаражей в промзоне Курахово
31 декабря 2024, 18:25

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российские войска продвинулись вперёд и взяли под свой контроль комплекс гаражей в промзоне Курахово на западе ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее политик сообщал о взятии штурмом российскими войсками административного здания ТЭС в Курахово. Город уже окружён с нескольких сторон, ВС РФ освободили порядка 90% территорий. Бойцам удалось выбить украинских военных из восточной, южной и центральной части. В настоящее время вся жилая застройка Курахово освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону.

Российским войскам удалось продвинуться вперёд в промзоне и взять под свой контроль комплекс гаражей. Бои в районе Курахово ожесточённые и ведутся с высокой интенсивностью, отметил Рогов.

Тажке политик подчеркнул, что инициатива находится в руках ВС РФ.

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#днр
#сво
#военные
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#обстрел
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ООН: боевики ВСУ пытают мобилизованных граждан, отказывающихся от службы
31 декабря 2024, 18:11

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытают мобилизованных, которые отказываются от военной службы по соображениям совести. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).
Отмечается, что эти данные приведены в отчёте за период с сентября по ноябрь 2024 года. Были задокументированы случаи, когда пятерых мужчин призвали на военную службу и перевели в военные учебные центры после попытки воспользоваться правом на отказ от военной службы по соображениям совести. Во всех этих случаях военные, ответственные за мобилизацию, задерживали мужчин на свок от двух до четырёх дней и подвергали их жестоким пыткам. Мужчинам угрожали насилием и отправкой в зону боевых действий, а четверых из них таскали по полу, избивали и душили.

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Начальник ГВА Херсона Мрочко попал под обстрел, когда записывал видео
31 декабря 2024, 17:46

Фото: iStock/ Gennadiy Kravchenko

Начальник городской военной администрации (ГВА) Херсона Роман Мрочко попал под обстрел, когда записывал видео, передало украинское издание «Страна.ua».
Представители средств массовых информации поделились видео случившегося. На кадрах Роман Мрочко произносит речь рядом со строящимся домом. В какой-то момент на фоне становится слышен звук взрыва. Начальник ГВА делает паузу, потом продолжает говорить. Спустя несколько мгновений раздаётся ещё один взрыв, из-за которого Мрочко и находившиеся рядом люди приняли решение приостановить свою работу, а съемка прерывается.

Ранее сообщалось, что российский военный инженерных войск старший лейтенант Евгений Кочергин в составе своего подразделения выполняет задачи по инженерной разведке, разминированию, обустройству укреплений. Во время одного из боёв ему пришлось вызвать огонь на себя, чтобы дать возможность сослуживцам отойти.

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#обстрел
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