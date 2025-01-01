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В Курской области в бой курантов была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает Оперштаб Курской области.
Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — говорится в сообщении telegram-канала.
Жителей, находящихся на улице, просят укрыться в ближайшем здании.
В 0:09 ракетная опасность была отменена.
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Иван Мусатов