«Общественное»: в Запорожье произошла серия взрывов в новогоднюю ночь

Российские войска продвинулись вперёд и взяли под свой контроль комплекс гаражей в промзоне Курахово на западе ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.