«Общественное»: в Запорожье произошла серия взрывов в новогоднюю ночь

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В подконтрольном ВСУ городе Запорожье произошла серия взрывов в новогоднюю ночь. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
Взрывы произошли в период с 23:13 по 23:24 по московскому времени. Также в регионе объявлена воздушная тревога. К тому же тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.
Ранее «Радио 1» сообщало об объявлении ракетной опасности в Курской области. Звуки сирен куряне услышали под бой курантов.
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Иван Мусатов