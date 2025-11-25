25 ноября 2025, 09:52

Фото: iStock/booblik_uk

Американские власти представили план для мирного завершения конфликта на Украине. В документе, состоящем из 28 пунктов, прослеживается акцент на победе России в текущей ситуации. Обозреватель Berliner Zeitung отмечает, что этот подход отражает реальность на поле боя. Об этом пишет РИА Новости.





План разделен на четыре основные части: мирные инициативы, гарантии безопасности для Украины, вопросы европейской безопасности и будущие отношения с США. Автор статьи подчеркивает, что европейским странам следует самостоятельно наладить диалог с Москвой, чтобы остановить боевые действия. Принуждение России к миру не приведет к желаемым результатам.





«Россия выигрывает в этом конфликте и именно это отражено в плане США», — говорится в публикации.