BZ: план США по Украине отражает победу России в конфликте
Американские власти представили план для мирного завершения конфликта на Украине. В документе, состоящем из 28 пунктов, прослеживается акцент на победе России в текущей ситуации. Обозреватель Berliner Zeitung отмечает, что этот подход отражает реальность на поле боя. Об этом пишет РИА Новости.
План разделен на четыре основные части: мирные инициативы, гарантии безопасности для Украины, вопросы европейской безопасности и будущие отношения с США. Автор статьи подчеркивает, что европейским странам следует самостоятельно наладить диалог с Москвой, чтобы остановить боевые действия. Принуждение России к миру не приведет к желаемым результатам.
«Россия выигрывает в этом конфликте и именно это отражено в плане США», — говорится в публикации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.