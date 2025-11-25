МО РФ: ВСУ расстреливали жителей Красноармейска в ДНР
Украинские военные целенаправленно убивали мирных жителей Красноармейска Донецкой Народной Республики. Министерство обороны России сообщило, что люди находились в укрытиях более года, выходя на улицу только в экстренных случаях.
Согласно информации, украинские боевики расстреливали всех, кто появлялся им на глаза. Они также выслеживали места временного размещения граждан и направляли ударные беспилотники в их убежища. В некоторых дворах города образовались стихийные кладбища.
Жители одного дома похоронили четверых соседей. Один погиб от пуль, когда покидал город, трое умерли из-за отсутствия медицинской помощи.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
