25 ноября 2025, 07:51

Фото: iStock/Irina Piskova

Украинские военные целенаправленно убивали мирных жителей Красноармейска Донецкой Народной Республики. Министерство обороны России сообщило, что люди находились в укрытиях более года, выходя на улицу только в экстренных случаях.