BZ: сорванная встреча Зеленского и Трампа на G7 стала ударом для Киева

18 июня 2025, 07:48

Фото: iStock/Racide

Ожидаемая встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита «Большой семерки» (G7) не состоялась, что стало серьезным ударом для Украины. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.





В статье подчеркивается, что отмена встречи является еще одним свидетельством того, что США и Европа имеют разные подходы к текущему кризису в Украине. Автор материала указывает, что внезапное возвращение Трампа в Вашингтон воспринимается как «горькое послание» для Киева, намекающее на то, что конфликт в Украине отодвигается на второй план для американского руководства.





«Для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и других местах менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве», — отмечается в статье.