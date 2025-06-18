BZ: сорванная встреча Зеленского и Трампа на G7 стала ударом для Киева
Ожидаемая встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита «Большой семерки» (G7) не состоялась, что стало серьезным ударом для Украины. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.
В статье подчеркивается, что отмена встречи является еще одним свидетельством того, что США и Европа имеют разные подходы к текущему кризису в Украине. Автор материала указывает, что внезапное возвращение Трампа в Вашингтон воспринимается как «горькое послание» для Киева, намекающее на то, что конфликт в Украине отодвигается на второй план для американского руководства.
«Для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и других местах менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве», — отмечается в статье.
Это подчеркивает изменяющийся приоритет в внешней политике США, где кризисы на Ближнем Востоке становятся более актуальными.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.