В московском аэропорту Жуковский ввели временные ограничения

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В московском аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.



«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Жуковский», — пишет представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.

При этом ранее в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова были сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. При этом там запреты на полеты вводились тоже из соображений безопасности.
Иван Мусатов

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