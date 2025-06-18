В московском аэропорту Жуковский ввели временные ограничения
В московском аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Жуковский», — пишет представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
При этом ранее в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова были сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. При этом там запреты на полеты вводились тоже из соображений безопасности.