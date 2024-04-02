Часов Яр теряет своё стратегическое значение для Украины

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Город Часов Яр в ДНР, являвшийся важным логистическим центром для командования ВСУ, теряет стратегическое значение для ВСУ из-за продвижения в его сторону армии России. Об этом рассказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
По его словам, российские военные находятся всего в одном км от Часов Яра, а у ВСУ появились проблемы, так как этот город является для них логистическим центром, где обустроены склады и укрепрайоны.
Он пояснил, что Часов Яр ВСУ ещё с 2014 года использовали для ротации. В город привозили новые подразделения из других регионов Украины. А в Артёмовске грузили части, пострадавшие в боях. То есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для командования ВСУ, заключил советник Пушилина.
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«Сейчас под нашим контролем находятся фактически все дороги, поэтому для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артемовской и часовоярской операций», —цитирует РИА Новости Климаковского.
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Элина Позднякова