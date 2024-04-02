Часов Яр теряет своё стратегическое значение для Украины

На донецком направлении можно часто встретить польских наемников, воюющих за деньги. Военнослужащий из 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Бошка» рассказал РИА Новости, что это сказывается на их уровне подготовки и мотивации.