«Осталось 650 метров»: ВС РФ почти добрались до Часова Яра

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Российская армия практическая добралась до Часова Яра, об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«До Часов Яра 650 метров. Десант продолжает прорыв обороны врага. Наступая от Артёмовска (Бахмута) 98-я ивановская дивизия ВДВ успешно продвигается вперёд, громя силы ВСУ, занимая один за другим опорники врага и подходя к важному городу Часов Яр», — сообщили военкоры.
Успехи российских войск признали и с вражеской стороны, сообщает РВ. Украинские аналитики публикуют карты, на которых очерчена территория, занимаемая Вооружёнными силами РФ. Они также отмечают, что российские силы продолжают стягивать на это направление свои резервы.
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Евгения Парфентьева