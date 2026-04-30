Часть экипажей ВСУ за год не сбили ни одного российского дрона
Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров заявил, что часть украинских отрядов, призванных бороться с российскими дронами, за год не уничтожила ни одного беспилотника, пишет РИА Новости.
По его словам, в одной из областей 24 экипажа из 28 не показали ни одного результата за весь период. Военный связал такую ситуацию не с нехваткой личного состава. Он указал на слабую подготовку и ошибки в организации работы. В марте мужчина говорил о другой проблеме. Тогда Елизаров отмечал, что системы ПВО Украины не успевают перехватывать все беспилотники из-за большой территории страны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: