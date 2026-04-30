Украинцы используют оружие с фронта для борьбы с ТЦК
РИА Новости: украинцы начали вооруженную борьбу против ТЦК
Жители разных областей Украины начали противостоять сотрудникам ТЦК (территориальных центров комплектования) ВСУ с помощью оружия из зоны боевых действий. Об этом РИА Новости рассказал источник в Одессе.
Собеседник агентства утверждает, что во всей стране идет народное сопротивление против военкомов. По его словам, украинцы применяют все возможные способы, в том числе насильственные, чтобы не попасться в руки «людоловам».
«Люди возвращаются с фронта с оружием, вся страна напичкана оружием, и вот эти расстрелы ТЦК в Киеве и Чернигове — это и есть народная месть», — заявил источник издания.
В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.