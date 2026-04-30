Расчет войск «Север» за неделю уничтожил четыре «Бабы Яги» в Сумской области
Командир взвода беспилотных систем 145-го полка морской пехоты группировки войск «Север» с позывным «Мультик» сообщил, что расчеты БПЛА за неделю уничтожили четыре украинских гексакоптера «Баба Яга» в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, морские пехотинцы каждый день отражают атаки вражеских дронов у российской границы. Подразделения укрепляют буферную зону и не дают противнику нарастить давление с воздуха. «Баба Яга» считается тяжелым ударным беспилотником. Такие машины часто применяют для ночных налетов и сброса боеприпасов.
