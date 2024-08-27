Часть фигурантов дела о подрыве Керченского моста скрылась от СК

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova
Некоторые исполнители и организаторы теракта на Керченском мосту, который произошел в октябре 2022 года, скрылись от СК РФ за пределами Российской Федерации. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы дела.
В одном из документов указано, что необходимо продолжить проведение процессуальных действий, которые направлены на установление исполнителей и организаторов преступления, находящихся за пределами РФ.
Помимо этого, отмечается, что российские правоохранители взаимодействовали с силовиками из Грузии, Армении, Китая. Сообщается, что было проведено более 30 экспертиз, проанализированы данные камер, а также осмотрены телефоны и другие электронные носители обвиняемых.
8 октября 2022 года в 6:07 утра на автомобильной части Крымского моста, со стороны Таманского полуострова, произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, который направлялся в Крым. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, однако опоры арки для прохода судов остались неповрежденными. В результате теракта погибли четыре человека.
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Помимо этого, отмечается, что российские правоохранители взаимодействовали с силовиками из Грузии, Армении, Китая. Сообщается, что было проведено более 30 экспертиз, проанализированы данные камер, а также осмотрены телефоны и другие электронные носители обвиняемых.
8 октября 2022 года в 6:07 утра на автомобильной части Крымского моста, со стороны Таманского полуострова, произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, который направлялся в Крым. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, однако опоры арки для прохода судов остались неповрежденными. В результате теракта погибли четыре человека.
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Дарья Осипова