Часть наемников отказались пересекать Днепр по команде Киева, сообщило подполье

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В пророссийском подполье Херсона заявили, что большая часть иностранных наемников отказалась участвовать в планировавшейся на 24 августа десантной операции по захвату плацдармов на левом берегу Днепра. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что связано это с предыдущими провалами подобных акций на Тендеровской косе. Сообщается, что наемники из США, Польши, стран Латинской Америки были разоружены. Сейчас украинское командование принимает решение об их дальнейшей судьбе.
Помимо этого, группировка войск «Днепр» точечными упреждающими ударами сорвала попытку Вооруженных сил Украины силами иностранных наемников захватить плацдармы на левом берегу Днепра.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее частная военная компания «Вагнер» объявила, что ее бойцы не задействованы в СВО на Украине, а работают только в Африке и Беларуси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, группировка войск «Днепр» точечными упреждающими ударами сорвала попытку Вооруженных сил Украины силами иностранных наемников захватить плацдармы на левом берегу Днепра.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее частная военная компания «Вагнер» объявила, что ее бойцы не задействованы в СВО на Украине, а работают только в Африке и Беларуси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова