Часть Киева осталась без электричества после серии взрывов

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Часть абонентов в Киеве, которые проживают на левом берегу Днепра, осталась без света. Серьёзные повреждения получили сразу две линии электропередачи (ЛЭП).
Сегодня, 7 февраля, взрывы прозвучали в Киеве, Львове, Миргороде Полтавской области, Павлограде, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Кировоградской областях, Харькове и Николаеве. Удары наносились как с самолётов, так и при помощи ракетных установок наземного базирования.
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Александр Бойцов