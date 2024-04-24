Часть Одессы осталась без света после серии мощных взрывов

Фото: iStock/Leonid Ikan
Часть Одессы на юге Украины осталась без света после взрывов, передает телеканал ТСН.
Отмечается, что ранее дважды поступала информация о взрывах в Одессе. В украинских средствах массовой информации распространяются кадры дыма, который поднимается над городом.
В настоящее время в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
Глава Одесской ОВА Кипер сообщил об ударе по объекту портовой логистики
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Российские военные поразили средства ПВО в Одессе
В настоящее время в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
Глава Одесской ОВА Кипер сообщил об ударе по объекту портовой логистики
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области
Российские военные поразили средства ПВО в Одессе
Екатерина Коршунова