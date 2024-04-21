Глава Одесской ОВА Кипер сообщил об ударе по объекту портовой логистики

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Глава региональной военной администрации Олег Кипер написал в своем Telegram-канале, что по объекту портовой логистики Одесской области нанесен точечный удар.
Тип объекта и степень разрушений не сообщаются. Информации о пострадавших также не поступало.
Отмечается, что удар был нанесен по объекту после обеда в воскресенье, 21 апреля.
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 апреля взрывы прогремели в Одессе и Черноморске. Они могли произойти после падения управляемых ракет, запущенных из акватории Черного моря.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова