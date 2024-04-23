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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области

«Общественное»: в Кременчуге Полтавской области прогремел взрыв
23 апреля 2024, 23:28
Фото: istock / Zeferli

Фото: istock / Zeferli

В Кременчуге Полтавской области прогремел взрыв. Как сообщает украинский телеканал «Общественное» в Телеграм-канале, взрыв произошел на фоне воздушной тревоги.
«В Кременчуге были слышны звуки взрыва. Об этом сообщили местные жители», — сказано в сообщении.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях.



Официальных сведений о взрыве не сообщалось.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Над Воронежской областью уничтожили беспилотник реактивного типа
24 апреля 2024, 00:13

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Беспилотник реактивного типа уничтожен над Воронежской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев в Телеграм-канале, разрушений на земле нет.
«Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА реактивного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — проинформировал Гусев.
Поимо этого, региональный глава добавил, что опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.

Информацию также подтвердили в Минобороны, назвав это попыткой киевского режима совершить террористическую атаку с применением дрона.

Ранее сообщалось, что при падении дрона в Белгородской области загорелась сухая трава. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Гладков: при падении дрона в Белгородской области загорелась сухая трава
24 апреля 2024, 00:03

Фото: istock / NiseriN

Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник над Чернянским районом Белгородской области, в результате оказалось повреждено жилое домовладение. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
«В Чернянском районе системой ПВО сбит БПЛА. Пострадавших нет. В селе Волоконовка осколками повреждена кровля и выбиты окна в одном частном жилом домовладении», — написал Гладков.
Помимо этого, произошло возгорание сухой травы на площади 800 квадратных метров, но его оперативно ликвидировали.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Украинские боевики убили четырёх женщин сбросом взрывчатки с дрона
РИА Новости: ВСУ атаковали машину с мирными жителями в Запорожской области
23 апреля 2024, 22:26

Фото: iStock/aapsky

ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на машину с мирными жителями в Запорожской области, пишет РИА Новости.
По данным представителей экстренных служб, атака произошла в районе поселка Мирное. В результате погибли четыре человека. Все погибшие — женщины.

Информацию о смерти местных жительниц в тылу зоны боевых действий, на севере от Мелитополя, также подтвердили в Telegram-канале сенатор от области Дмитрий Рогозин.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об обстрелах ВСУ города Токмак в Запорожской области.

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В Норвегии ужаснулись темпами совершенствования ВС РФ
Главком ВС Норвегии: темпы совершенствования ВС РФ поражают
23 апреля 2024, 21:10

Фото: iStock/zim286

Скорость совершенствования армии России превзошла все ожидания.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен.

По его словам, Россия может выпускать больше оружия по сравнению с прошлым годом. ВС РФ перестроились таким образом, что санкции не произвели эффекта, которого ожидали от них на Западе, подчеркнул он.

Военачальник добавил, что поддержка Украины — это его «главный приоритет» на текущий год. Он отметил, что без дополнительной помощи со стороны европейских стран Киев рискует оказаться в реальной опасности, передает Breaking Defense.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в этом году на базу ВС РФ поступят первые образцы ЗРК нового поколения С-500.

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В США заговорили о послевоенном разделе Украины
Макгрегор: Польша и Венгрия могут предложить Москве раздел Украины
23 апреля 2024, 20:22

Фото: iStock/JARAMA

Крах Украины станет основой для дискуссии о ее разделе.
Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для американского журнала American Conservative.

По словам военного аналитика, поляки и венгры предложат Москве разделить Украину. Но помимо присоединения к России Одессы и Харькова, страна потребует создать демилитаризованную зону. Она протянется по всей западной территории сегодняшней Украины.

По его мнению, эта зона пройдёт от реки Днепр до восточной границы НАТО, чтобы предотвратить повторное зарождение нацизма в Западной Украине.

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«Застреливают сдающихся в плен России»: военнослужащий рассказал о зверствах ВСУ
23 апреля 2024, 20:02

Фото: iStock/JARAMA

Военнослужащий ВСУ рассказал о зверствах командования армией.
По словам украинского военнопленного Андрея Бабенко, служба в ВСУ — это дорога в один конец. На фронте расстреливают украинцев, которые сдаются в плен Вооружённым силам России.

Также он рассказал, что на фронте его подразделение несколько раз было разгромлено, а сам он получил контузию. Несмотря на это, командование постоянно возвращало его на передовые позиции.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль опорные пункты украинских боевиков на окраине Клещеевки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#военные
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В США сделали жуткое заявление об Украине
Сакс: финансовая помощь США приведет к гибели еще десятков тысяч украинцев
23 апреля 2024, 19:28

Фото: iStock/Andrii Atanov

Финансовая помощь для Украины, которую планируют выделить США, приведет к гибели еще нескольких десятков тысяч украинцев, заявил американский экономист Джеффри Сакса в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Это означает, что будет еще больше смертей, а у Украины не будет выхода. Это очень циничная акция, направленная на то, чтобы расширить присутствие Украины на поле боя, где каждый месяц гибнут тысячи и тысячи людей», — отметил Сакс.
Американский экономист подчеркнул, что решение выделить помощь Киеву свидетельствует о непонимании американскими политиками специфики этого конфликта и несет за собой риск отправить на верную смерть сотни тысяч молодых украинцев.

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Военкор Татаринов: Российские бойцы взяли Новобахмутовку почти без боя
23 апреля 2024, 19:23

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Российские военные заняли посёлок Новобахмутовка в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.
В своём телеграм-канале «Шепот фронта» он написал, что обошлось без штурма — российские бойцы заняли населённый пункт практически без боя. Украинские боевики предпочли отступить.

В последнее время всё чаще появляются новости об освобождении российскими войсками очередного населённого пункта и об оставлении частями ВСУ своих позиций. Так, военкор Юрий Котенок рассказывал, что штурмовики Вооружённых сил РФ выбивают украинских боевиков с рубежей в районе села Очеретино в ДНР. Также сообщалось о полном освобождении российскими войсками Богдановки. Также наши бойцы отразили две контратаки ВСУ в районе Часов Яра.

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«У нас катастрофа»: на Украине рассказали о главной проблеме ВСУ
Соскин: На Украине возникла катастрофа из-за отсутствия людей
23 апреля 2024, 18:34

Фото: iStock/Jakub Laichter

На Украине сложилась критическая ситуация из-за нехватки людей, готовых вступить в ряды ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин в интервью журналисту Александру Шелесту.
«Сейчас на Украине настоящая катастрофа... В стране просто нет возможности призвать людей... Вот о чем идет речь,» — подчеркнул он.
Олег Соскин призвал помнить о значительной разнице в экономических и военных мощностях между Россией и Украиной. Он напомнил, что ВВП России превышает украинский показатель примерно в десять раз, при этом 37 процентов российского ВВП выделяется на оборону. Кроме того, по численности населения, Россия превосходит Украину в пять раз.

Ранее глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские вооруженные силы потеряли почти 500 000 человек.

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