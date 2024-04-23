Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области

Фото: istock / Zeferli
В Кременчуге Полтавской области прогремел взрыв. Как сообщает украинский телеканал «Общественное» в Телеграм-канале, взрыв произошел на фоне воздушной тревоги.
«В Кременчуге были слышны звуки взрыва. Об этом сообщили местные жители», — сказано в сообщении.
Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях.
Официальных сведений о взрыве не сообщалось.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Читайте также:
Украинские боевики убили четырёх женщин сбросом взрывчатки с дрона
В Норвегии ужаснулись темпами совершенствования ВС РФ
В США заговорили о послевоенном разделе Украины
Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях.
Официальных сведений о взрыве не сообщалось.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Читайте также:
Украинские боевики убили четырёх женщин сбросом взрывчатки с дрона
В Норвегии ужаснулись темпами совершенствования ВС РФ
В США заговорили о послевоенном разделе Украины
Алина Юрчак