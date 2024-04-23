Российские военные поразили средства ПВО в Одессе

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В Одессе были поражены средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины, а также, вероятно, склад с боекомплектами для ПВО. Об этом 23 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
«По всей видимости, ПВО действительно были атакованы, и, вероятно, склад с боекомплектами для ПВО также пострадал», — отметил Лебедев.В ночь на вторник украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе.
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Артем Кузьмин