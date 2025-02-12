Валерий Залужный
Владимир Зеленский не успел перестроиться под нового президента США Дональда Трампа и грядущее перемирие, так как слишком сильно ориентирован на предыдущего американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил военный эксперт Андрей Кошкин. По его мнению, Запад может поставить бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на место Зеленского.
«Залужный появился в нужный момент. Когда он встречал министра иностранных дел Великобритании в Киеве, было ясно, что это часть санкционированного сценария. Зеленский воспринимает это как угрозу, но его время уже прошло. Предлагали ли Залужному пост спикера? Да, Зеленский пытался оставить его в обойме. Но тот сделал свой выбор. Может ли он стать президентом? Возможно», — пояснил политолог в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время политолог Павел Фельдман считает, что судьба Киева сейчас мало заботит Трампа. В разговоре с RT эксперт пояснил, что американский лидер не сильно переживает из-за перспективы возвращения Украины под российское влияние, так как он все еще воспринимает ее как часть Советского Союза. По его словам, Трамп был бы рад отдать Киев под ответственность Москвы.
«Ведь в послевоенное время кому-то надо будет наводить там порядок. Однако Великобритания и страны ЕС всеми силами постараются сохранить эту страну в качестве инструмента сдерживания России. Позиция Трампа по этому вопросу противоречит установкам большинства европейских лидеров», — указал Фельдман.Читайте также:
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