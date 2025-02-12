В Кремле жестко отреагировали на слова Зеленского об обмене территориями

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Россия никогда не обсуждала вопрос обмена своей территории и не будет этого делать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории, все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны», — заявил Песков журналистам.
Напомним, накануне Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что планирует обменять удерживаемую ВСУ часть Курской области на потерянные украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговоров.
Тем временем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что невозможно серьезно относиться к параноидальному бреду нелегитимного Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией.
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Элина Позднякова