«Могила для боевиков ВСУ»: В Курахово обнаружено более 300 неопознанных тел

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Курахово стало братской могилой для 300 неизвестных боевиков ВСУ. В городе после освобождения нашли останки большого числа неопознанных тел, пишет Shot.
По данным издания, после освобождения Курахова российские бойцы нашли там останки порядка 300 тел украинских солдат. Удостоверений личности при них не было, а только нашивки с инициалами и шевроны.
Выжившие и взятые в плен украинские солдаты рассказали, что командование еще перед отправкой на линию боевого соприкосновения забирало у военных документы якобы для того, чтобы в случае их гибели родственникам сообщили о «героической смерти» и представили к наградам. На деле же оказалось, что всех убитых признали пропавшими без вести.
Отмечается, что большая часть убитых боевиков находилась в подвалах, квартирах и частных домах. На сегодняшний день донбасские морги переполнены неопознанными телами украинских военных.
10 января Минобороны официально заявило, что в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Курахово.
Читайте также:
Десятки солдат ВСУ пропали без вести в «Успеновском мешке» в районе Курахова
ВС РФ ликвидировали наемника из Швейцарии, воевавшего на стороне ВСУ
Штурмы в районе Суджи, зачистка сёл в Курской области, подготовка к наступлению в Торецке: последние новости СВО
Выжившие и взятые в плен украинские солдаты рассказали, что командование еще перед отправкой на линию боевого соприкосновения забирало у военных документы якобы для того, чтобы в случае их гибели родственникам сообщили о «героической смерти» и представили к наградам. На деле же оказалось, что всех убитых признали пропавшими без вести.
Отмечается, что большая часть убитых боевиков находилась в подвалах, квартирах и частных домах. На сегодняшний день донбасские морги переполнены неопознанными телами украинских военных.
10 января Минобороны официально заявило, что в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Курахово.
Читайте также:
Десятки солдат ВСУ пропали без вести в «Успеновском мешке» в районе Курахова
ВС РФ ликвидировали наемника из Швейцарии, воевавшего на стороне ВСУ
Штурмы в районе Суджи, зачистка сёл в Курской области, подготовка к наступлению в Торецке: последние новости СВО
Элина Позднякова