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Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) бегут со своих позиций в восточной части населённого пункта Карловка на Красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике.
Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах ДНР. Собеседник агентства также добавил, что оперативная обстановка на этом участке противостояния сложилась таким образом, что ВСУ лишились большей части логистических путей, необходимых для переброски резервов и подкреплений. Теперь противник, лишённый поддержки, не выдерживает натиска и бросает рубежи обороны.
Кроме того, несколько тыловых позиций украинских войск в окрестностях Карловки попали под огневой контроль российской артиллерии. Это позволяет существенно ослабить оборону ВСУ на данном участке фронта.
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