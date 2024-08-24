Алаудинов заявил об освобождении населенного пункта на курском направлении

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов завил, что военные 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили еще один из населенных пунктов на курском направлении, передает ТАСС.
По словам Алаудинова, враг ежедневно уничтожается. Он отметил, что российские подразделения 810-й бригады далее продолжают зачистку участка от противника.
Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны атаковали машину с офицерами ВСУ в Великой Писаревке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны атаковали машину с офицерами ВСУ в Великой Писаревке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова