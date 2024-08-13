Чеченец, попавший в плен, – не кадыровец: пять бойцов «Ахмат-Чечни» попали в плен ВСУ

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Пять чеченских бойцов из подразделения «Ахмат-Чечня» в неравном бою попали в плен ВСУ в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов.
«Всего попало в плен в неравном бою пять бойцов «Ахмат-Чечня»: трое стрелков и двое связистов», — заявил Алаудинов в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что в Чечне существуют разные подразделения, при этом бойцы из спецназа «Ахмат» не были схвачены противником. Алаудинов подчеркнул, что ему уже известны фамилии пленных чеченцев.
«Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец. Для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен», — отметил Алаудинов.
Накануне Алаудинов заявлял, что информация о сдаче бойцов спецназа «Ахмат» в плен в Курской области является вбросом со стороны ВСУ.
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Элина Позднякова