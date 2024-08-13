Чеченец, попавший в плен, – не кадыровец: пять бойцов «Ахмат-Чечни» попали в плен ВСУ

Пять чеченских бойцов из подразделения «Ахмат-Чечня» в неравном бою попали в плен ВСУ в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов.