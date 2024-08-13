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Чеченец, попавший в плен, – не кадыровец: пять бойцов «Ахмат-Чечни» попали в плен ВСУ

Алаудинов: пять военных из «Ахмат-Чечни» попали в плен ВСУ под Курском
13 августа 2024, 16:30
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Пять чеченских бойцов из подразделения «Ахмат-Чечня» в неравном бою попали в плен ВСУ в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны генерал-майор Апти Алаудинов.
«Всего попало в плен в неравном бою пять бойцов «Ахмат-Чечня»: трое стрелков и двое связистов», — заявил Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в Чечне существуют разные подразделения, при этом бойцы из спецназа «Ахмат» не были схвачены противником. Алаудинов подчеркнул, что ему уже известны фамилии пленных чеченцев.



«Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец. Для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен», — отметил Алаудинов.

Накануне Алаудинов заявлял, что информация о сдаче бойцов спецназа «Ахмат» в плен в Курской области является вбросом со стороны ВСУ.

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#информация
#чечня
#всу
80-я бригада ВСУ хочет эвакуироваться из Курской области из-за масштабных потерь
13 августа 2024, 17:13

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ запросило у украинского Генштаба разрешение на эвакуацию из Курской области из-за больших потерь. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский патриот».
«Командование 80-й бригады ВСУ, которая действует в Курской области, запросило у Генштаба эвакуацию на переформирование из-за больших потерь в личном составе и технике», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что пять боевиков 80-й ОДШБ ВСУ взяты в плен в Курской области. СК РФ заявил, что основными фигурантами уголовного дела об атаке на Курское приграничье являются командир 22-й отдельной мехбригады ВСУ Владимир Пипко и командир 80-й ОДШБ Эмиль Ишкулов, из числа которой и оказалась взятая в плен группа боевиков ВСУ.

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#всу
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Полковник Ходарёнок дал прогноз дальнейшего хода операции под Курском
13 августа 2024, 16:30

Фото: istockphoto/Diy13

Президент РФ Владимир Путин поставил перед военными задачу освободить территорию Курской области от украинских боевиков. Свою оценку ситуации в регионе дал военный эксперт, полковник Генштаба ВС РФ в отставке Михаил Ходарёнок.
В эфире радиостанции «Вести-FM» он отметил, что в данный момент продвижение украинских войск в Курской области остановлено. Эксперт признал, что поначалу в России присутствовала недооценка масштабов вторжения ВСУ на территорию российского региона. Однако, по словам отставного военного, набег украинских войск на Курскую область был изначально обречён, так как у Киева просто нет необходимых ресурсов для полноценного вторжения.

По мнению Ходарёнка, российские войска в ближайшее время нанесут мощный ответный удар и, возможно, перенесут боевые действия на территорию противника. Такая наступательная операция требует тщательной подготовки, которой, как считает эксперт, российские военные сейчас как раз занимаются.

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#курская область
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На Украине удивились одному решению России
Меркурис: Киев удивлен отсутствием переброски ВС РФ из ДНР под Курск
13 августа 2024, 16:09

Фото: iStock/Evgeny555

Руководство Украины удивлено тем, что Москва не стала перебрасывать свои войска из Донбасса в Курскую область. Так считает британский аналитик Александр Меркурис.
«Нет никаких признаков, что российская армия перебросила резервы из Донбасса (в Курскую область — ред.), и сейчас из-за этого растет тревога у некоторых украинских военных чиновников», — сказал Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, даже многие самые ярые сторонники Украины уже начали сомневаться в положительных перспективах атаки на Курскую область.

При этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинские войска потеряют в Курской области все резервы, необходимые для обороны Киева.

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#всу
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ВСУ под Курском теряют всё необходимое для обороны Киева, заявили в США
Риттер: всё необходимое для защиты Киева ВСУ потеряют в Курской области
13 августа 2024, 15:46

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские войска потеряют в Курской области все резервы, необходимые для обороны Киева. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он подчеркнул, что ВСУ потеряют главный резерв, который у них был для защиты Киева. В частности, под Курском украинские войска стремительно теряют свою лучшую технику, поставленную западными союзниками: танки М1 и Leopard, боевые машины пехоты (БМП) Bradley и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Риттер подытожил, что операция ВСУ в российском регионе не удалась, поэтому они впустую потеряют всех своих военных и арсенал, которые пригодились бы при обороне столицы.

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#курская область
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#оборона
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Медведев: Киев совершил террористическую вылазку на территорию России
13 августа 2024, 15:40

Фото: сайт Кремля

Киевский режим совершил террористическую вылазку на территорию Российской Федерации. Украина понесёт за эту акцию заслуженное наказание.
Об этом в ходе видеоконференции по вопросам оказания помощи населению Курской области заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что все оценки ситуации даны несколько дней назад президентом страны Владимиром Путиным, поэтому специально останавливаться на этом не стоит.

Политик лишь указал, что все ответственные за эти действия понесут заслуженное наказание, включая руководство киевского националистического режима. Медведев также подчеркнул, что партия «Единая Россия» и власти государства должны сделать всё возможное для оказания помощи пострадавшим жителям Курской области.

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Стало известно, как далеко ВС РФ продвинулись в ДНР
Кимаковский: ВС РФ продвинулись в Константиновке и на Карловском водохранилище
13 августа 2024, 15:35

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ достигают заметных успехов в ДНР, существенно продвинулись в районе Константиновки, Красногоровки, Яснобородовки и закрепились на Карловском водохранилище. Об этом сообщил советник главы ДНР Кимаковский в эфире Первого канала.
По его словам, армия России продвинулась на несколько километров в районе Константиновки, а также продвинула свои позиции в районе Красногоровки и Яснобородовки.
«И очень хорошо мы закрепились на Карловском водохранилище, это недалеко от Карловки. Это тоже очень хороший успех», — рассказал Кимаковский.
Ранее Минобороны России сообщало об успехах на курском направлении, где бойцы ВС РФ за сутки уничтожили около 420 боевиков ВСУ, а всего с начала боев — порядка 2030 украинских военнослужащих.
«За сутки потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка РСЗО и артиллерийское орудие», — указано в сводке, опубликованной 13 августа.
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#водохранилище
#военные
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#армия россии
#всу
#вс рф
#минобороны
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«Уже мертвы»: США забили тревогу из-за потерь ВСУ в Курской области
Джонсон: потери ВСУ под Курском превышают 50-60%
13 августа 2024, 15:31

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинские войска несут колоссальные потери в Курской области, которые превышают 60%. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он отметил, что изначально атака ВСУ на российский регион планировалась как блицкриг, то есть скоротечная, манёвренная операция с малым числом жертв. Однако на деле видно, что большая часть украинских военных, атаковавших Курскую область уже мертва.

Джонсон указал на численность бойцов в пределах от двух до трёх тысяч человек. На данный момент как минимум 1400 из них уже нет в живых.

Эксперт указал на то, что украинская армия при потерях в 50-60% не может оставаться боеспособной, а значит и сохранять присутствие в Курской области. Тем более на фоне того, что российская армия регулярно наращивает темпы уничтожения бойцов ВСУ и их вооружения.

В заключение специалист добавил, что у ВСУ серьёзные проблемы.

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#всу
#курская область
#военные
#сша
#сво
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Полковник Елистратов раскрыл применение ИИ в вооружениях
13 августа 2024, 15:18

Фото: iStock/gorodenkoff

Полковник, начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов заявил о пользе искусственного интеллекта в вооружениях.
Так, по его словам, ИИ позволяет расширить возможности применения любого вида техники.

«ИИ значительно расширяет функциональные возможности применения любого вида техники. Автономное использование роботов возможно только с применением ИИ. Сейчас интеллектуальные технологии дают второе дыхание развитию классическим образцам. Польза значительная. Главная задача использования ИИ — это сохранить жизни экипажей, солдат, управленцев и минимизировать потери», — приводит RT слова Елистратова.

До этого лётчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров заявил, что любое внедрение инновационных технологий в столице направлено на создание комфортных условия для горожан.

«Современные технологии стали частью столичной промышленности, экономики и здравоохранения. Убедиться в этом может каждый из нас, когда посещает поликлинику или МФЦ, использует сервисы Московской электронной школы или сервис «Мой питомец». На площадках форума «Территория будущего. Москва 2030» можно не просто увидеть новые технологические возможности, но и попробовать выполнить задания, связанные с разными специальностями», – приводит АГН «Москва» комментарий Шкаплерова.

Ранее директор АНО «Спортивно-методический центр «Кафедра киберспорта», старший преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Виктория Береснева говорила, что искусственный интеллект является лишь инструментом, который может помочь студентам написать более качественно дипломную работу.

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#технологии
#искусственный интеллект
#солдат
#вооружение
#армия
#наука
#москва
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ФСИН прокомментировала сообщения о попавших в плен ВСУ сотрудниках
ФСИН опровергла данные о попавших в плен ВСУ в Курской области сотрудников
13 августа 2024, 15:15

Фото: iStock/Sinenkiy

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла распространившиеся в сети сведения о том, что ВСУ якобы взяли в плен группу сотрудников управления службы в Курской области в районе Льгова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что информация о том, что в районе населённого пункта ВСУ пленили сотрудников УФСИН по Курской области является ложной.

Ранее сообщалось, что администрация города Льгов прокомментировала распространившиеся в интернете сообщения о том, что бойцы ВСУ добрались до города и находятся в 15 километрах от Курской АЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#плен
#всу
#курская область
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