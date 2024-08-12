Пленный боевик рассказал о поляках и французах в рядах ВСУ в Курской области

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В нападении на Курскую область в рядах ВСУ приняли участие наемники из Франции, Польши и Великобритании. Об этом рассказал украинский военнослужащий, задержанный сотрудниками ФСБ в Беловском районе.
«Когда пересекал границу с Россией, услышал в рации речь на английском, польском, может, даже французском. Когда на связь с начальством выходил, тоже слышал, что на непонятном мне языке говорят — что-то про дома говорили и стрельбу слышно, а вдалеке крики», — рассказал пленный боевик ВСУ.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала украинского военного из 80-й бригады в Беловском районе Курской области.
В ходе допроса он заявил, что командование приказало бойцам дойти до Курска и Белгорода. А истинной целью атаки ВСУ на Курскую область был захват российских территорий для дальнейшего их обмена в ходе переговоров.
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